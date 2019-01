Devil May Cry 5: Digital Foundry compara le versioni Xbox One e Xbox One X

La nuova analisi dei "tecnici videoludici" di Digital Foundry ci porta tra i fumosi vicoli di Red Grave per darci modo di apprezzare il comparto grafico di Devil May Cry 5 in un filmato dimostrativo che confronta le versioni Xbox One e Xbox One X dell'atteso action di Capcom.

La prova condotta da Digital Foundry mette in luce tutti i pregi del RE Engine, il motore grafico utilizzato dalla casa di sviluppo di Osaka per plasmare gli universi digitali del già disponibile Resident Evil 7 e dei futuri DMC5 e Resident Evil 2 Remake.



Sia su Xbox One che sulla ben più potente Xbox One X, infatti, la nuova fatica di Hideaki Itsuno riesce a gestire scene di gioco incredibilmente ricche di effetti particellari e di nemici a schermo, a patto ovviamente di accettare il compromesso rappresentato da una fluidità non ancorata sui 60fps, con cali di framerate in corrispondenza delle sfide con i boss. Nulla che possa inficiare negativamente sulle meccaniche di gioco, comunque, specie in virtù delle operazioni che Capcom condurrà da qui in avanti per ottimizzare il RE Engine prima dell'uscita della nuova avventura di Dante e Nero.



Il lancio di Devil May Cry 5 è previsto per l'8 marzo su PC, PlayStation 4 e, ovviamente, Xbox One. Su queste pagine trovate l'anteprima realizzata dal nostro Marco Mottura nel corso dell'ultima edizione del Tokyo Game Show, durante il quale ha avuto modo di provare il nuovo titolo di Capcom e familiarizzare con le dinamiche di gameplay che andranno a tratteggiarne l'esperienza ludica.