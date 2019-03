Devil May Cry 5: Digital Foundry promuove a pieni voti la versione PC

Nella sua nuova video analisi, Digital Foundry ha sviscerato la versione PC di Devil May Cry 5, il più recente capitolo della scatenata serie action di Capcom.

Esattamente come avvenuto con Resident Evil 2 Remake, anche in questo caso sembra che il team di sviluppo abbia svolto un ottimo lavoro di ottimizzazione. Il frame-rate è ovviamente il focus di un gioco frenetico come Devil May Cry 5, e per questo motivo era di cruciale importanza che gli effetti grafici non andassero ad influenzare eccessivamente il frame-rate del titolo.

Facendo una comparativa con la versione Xbox One X dell'action game, si nota come alcuni filtri grafici, tra cui anti-aliasing, opzioni per la qualità delle ombre, dell'occlusione ambientale e delle texture, siano naturalmente più avanzati su PC. Viene inoltre sottolineato come nella controparte console il gioco disattivi o riduca elementi come l'illuminazione volumetrica nelle fasi di gameplay attivo, e le reintegri solamente nel corso delle cutscene. Su PC, al contrario, è possibile personalizzare al massimo la propria esperienza e potenzialmente usufruire di tutti gli effetti in qualsiasi contesto di gioco. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al video che trovate in cima.

Ricordiamo ai lettori che Devil May Cry 5 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One.