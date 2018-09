Devil May Cry 5: il director Hideaki Itsuno accenna alla presenza del multiplayer

Stando alle informazioni trapelate sul PlayStation Store gli scorsi giorni, sembra che Devil May Cry 5 possa includere una modalità multiplayer fino a 3 giocatori. Ancora si attende l'annuncio ufficiale di Capcom, ma il director Hideaki Itsuno potrebbe aver già dato una conferma.

Le informazioni riportate sul PlayStation Store citano la possibilità di partecipare a partire da 2 o 3 giocatori (che necessitano di un abbonamento al PlayStation Plus per poter usufruire delle funzionalità online). Devil May Cry 5 potrebbe includere una modalità co-op, permettendo agli utenti di controllare i vari personaggi di supporto?

In occasione del Tokyo Game Show 2018, Martin Robinson di Eurogamer.net ha interrogato il director Hideaki Itsuno sull'argomento, chiedendo ulteriori delucidazione. Itsuno ha risposto che il focus di Devil May Cry 5 rimane il single player, aggiungendo la seguente affermazione: "in termini di comparto online e multiplayer...aspettate e vedete"

Le parole del director lasciano chiaramente intendere che Devil May Cry 5 includerà funzionalità online e multiplayer, dando una mezza conferma sulle informazioni trapelate sul PlayStation Store. Per saperne di più, tuttavia, bisognerà attendere nuove informazioni da Capcom.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.