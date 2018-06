Devil May Cry 5: il dominio devilmaycry5.com è passato sui server di Capcom

A inizio settimana si è sparsa la notizia della registrazione del dominio DevilMayCry5.com a opera di Onamae, compagnia che in passato ha gestito anche i domini ResidentEvil7.com e MonsterHunterWorld.com per conto di Capcom. Oggi sembra esserci una novità in merito...

Come riportato da MysticDistance su Twitter, il dominio è regolarmente attivo ed è passato definitivamente nelle mani di Capcom, la compagnia lo ha registrato e instradato sui propri server, cosa che farebbe pensare alla volontà di renderlo pubblico molto presto.

Una tesi che rafforza l'idea di un reveal imminente per Devil May Cry 5, secondo gli ultimi rumor il gioco sarà annunciato all'E3 di Los Angeles, nel corso delle conferenze Microsoft o Sony. Ne sapremo di più nel weekend o al più tardi all'inizio della prossima settimana...