Devil May Cry 5: il doppiatore di Vergil suggerisce che il gioco sarà presente all'E3

Daniel Southworth, attore e doppiatore che ha prestato la sua voce a Vergil in Devil May Cry 3: Dante's Awakening, ha quest'oggi condiviso sulla sua pagina Facebook una foto che suggerisce che Devil May Cry 5 potrebbe essere presente all'E3 2018.

Nella foto pubblicata poche ore fa, vediamo infatti l'attore in compagnia di Hideaki Itsuno, director di Devil May Cry 3 Dante's Awakening e Devil May Cry 4, e di Reuben Langdon stuntman e doppiatore che ha interpretato Dante negli stessi capitoli della serie. Al di sotto della foto possiamo leggere "E3" e "motion capture", due hashtag che in teoria non lascerebbero spazio all'interpretazione. È giunta finalmente l'ora dell'annuncio di Devil May Cry 5? Secondo alcuni recenti rumor l'attesissimo gioco firmato Capcom potrebbe essere rivelato nel corso della conferenza E3 di Sony. Per scoprirlo, non ci resta che attendere qualche altra settimana.