Devil May Cry 5: ecco quante ore serviranno per completare l'avventura

Durante un recente incontro con la stampa a Seoul, il Game Director di Devil May Cry V ha svelato la longevità del nuovo gioco Capcom, rivelando quante ore saranno necessarie per arrivare alla fine dell'avventura.

Hideaki Itsuno fa sapere che la storia durerà circa 15 ore, dato che rende DMC 5 l'episodio più longevo della serie, inoltre il direttore del progetto non ha escluso la possibilità di aggiungere ulteriori personaggi giocabili in caso di forte interesse da parte del pubblico, che vada ad aggiungersi al trio composto da Nero, V e Dante.

DMC V sarà disponibile dall'8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, una demo è ora disponibile in esclusiva temporale sulla piattaforma Microsoft mentre una seconda demo di Devil May Cry 5 sarà pubblicata il 7 febbraio su entrambe le console mentre non ci sono notizie riguardo la versione di prova per Windows.