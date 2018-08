Devil May Cry 5: ecco a voi 15 minuti di gameplay in presa diretta

Dopo aver dato un'occhiata al filmato off-screen, è finalmente giunto il momento di ammirare la demo di Devil May Cry 5 presente alla GamesCom 2018 in un video in presa diretta.

Il video, della durata di 15 minuti circa, ci permette di vedere l'intera demo, la quale comprende una fase iniziale che funge da tutorial e lo scontro con un gigantesco demone. Nel filmato è possibile vedere Nero in azione anche contro piccoli gruppi di demoni, che verranno eliminati grazie alla combinazione di attacchi con la spada, con la pistola e col suo nuovo braccio meccanico, che per qualche ragione sostituisce l'arto demoniaco visto nel quarto capitolo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Devil May Cry 5 arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 marzo 2019 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One. I più curiosi possono dare uno sguardo allo schema dei controlli della demo del titolo Capcom presente alla GamesCom 2018.