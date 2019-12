Devil May Cry 5 eletto miglior action game 2019 ai The Game Awards!

Dal palco di Geoff Keighley proseguono gli annunci di nuovi titoli, accanto ovviamente ai reveal dei titoli che si sono aggiudicati la vittoria nelle diverse categorie dei The Game Awards!

In seguito all'annuncio del miglior picchiaduro e del gioco con miglior colonna sonora, il focus si sposta sul genere degli action game. Nella categoria, la concorrenza era decisamente agguerrita, con plurimi candidati al prestigioso titolo. Ricordiamo infatti che, per la categoria miglior gioco action, erano in lizza le seguenti produzioni:

Apex Legends;

Call of Duty: Modern Warfare;

Astral Chain;

Devil May Cry 5;

Metro Exodus;

Gears 5;

A spuntarla su tutti i concorrenti è stato infine il titolo che ha segnato il ritorno sulle scene di Dante e compagni: Devil May Cry 5 è stato eletto miglior action game dell'ultimo anno videoludico! Siete felici di questa scelta?