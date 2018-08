Devil May Cry 5 esce l'8 marzo 2019, nuovo gameplay trailer dalla GamesCom

Durante la speciale puntata di Inside Xbox dedicata alla GamesCom 2018 è stata annunciata la data di lancio di Devil May Cry 5: il gioco sarà disponibile dall'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo gameplay trailer ci permette di vedere Dante in azione.

Sapevamo già che Devil May Cry 5 sarebbe uscito nei primi mesi del 2019, ma adesso abbiamo la conferma che il nuovo Action Game di Capcom sarà disponibile dal prossimo 8 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per l'occasione, il publisher ha mostrato un nuovo gameplay trailer in cui possiamo vedere il personaggio di Dante in azione: lo trovate in cima alla notizia. Ricordiamo inoltre che sono emersi 16 minuti di gameplay off-screen tratti dalla versione Xbox One X del gioco.