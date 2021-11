Devil May Cry 5 gira bene su Steam Deck? Capcom lo mostra in azione

Nonostante nelle scorse settimane Steam Deck sia stata rinviata ufficialmente al 2022, l'attesa nei confronti della piattaforma portatile creata da Valve resta sempre molto elevata, soprattutto per la curiosità di scoprire come gireranno gli innumerevoli titoli disponibili nel catalogo di Steam.

Gli amanti degli action frenetici, in particolare, vogliono scoprire quali sensazioni trasmetterà giocare in portabilità un amato esponente del genere quale Devil May Cry 5. Riuscirà Steam Deck a reggere i ritmi indemoniati delle ultime avventure di Dante senza alcun tipo di incertezza tecnica? A darci una prima risposta è Capcom stessa con un breve video che mostra il gioco in azione proprio sul sistema portatile di Valve, ed i risultati sembrano essere già adesso davvero promettenti.

Il quinto capitolo di Devil May Cry sembra infatti girare a meraviglia su Steam Deck, offrendo una fluidità invidiabile e una cura visiva tale da sembrare giocato direttamente da PC. Anche nelle cutscenes non emerge nessun tipo di sbavatura, per una qualità che sembra assicurata anche dal piccolo schermo del sistema. Vero che quanto mostrato riguarda solo brevi stralci del gioco, tuttavia rigiocarlo in questa maniera potrebbe risultare molto intrigante. La nostra recensione di Devil May Cry 5 Special Edition, infine, vi ricorda come l'opera Capcom sia un prodotto di notevole qualità, tra i migliori realizzati dalla compagnia giapponese negli ultimi anni.