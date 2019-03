Devil May Cry 5: Guida alle abilità in combattimento di Nero

Dopo avervi spiegato come usare il nuovo personaggio V, in questa mini-guida di Devil May Cry 5 vi spiegheremo come sfruttare al meglio le abilità di Nero in combattimento, in modo da massimizzare i vostri risultati sul campo di battaglia.

Nero è il personaggio che ha subito più stravolgimenti: ha perso il Devil Bringer ottenendo al suo posto il Devil Breaker, braccio robotico dotato di poteri unici che possono essere equipaggiati all'inizio di ogni missione al negozio di Nico, oppure alle statue della dea sparse nei livelli.

L'elemento peculiare dei Devil Breaker è la possibilità di sacrificarli per ottenere combo migliori, aumentare i danni e migliorando i punteggi. Ricordate però che i Devil Breaker hanno un costo, e che per acquistarli avrete bisogno di guadagnare le Gemme Rosse.

Nero non basa il suo stile di combattimento solo sui Devil Breaker. Può applicare più o meno le stesse manovre viste nel quarto capitolo, oltre che cancellare le animazioni delle sue mosse aeree saltando sul nemico. Saltare sugli avversari costa tante Gemme, ma è una manovra avanzata che permette di eseguire altre mosse normalmente impossibili.

Se volete allenarvi con questa tecnica nella modalità il Vuoto, scagliate l'avversario in aria con una spadata e seguitelo. Sparategli in faccia, poi alternate sparo e salto sul nemico rapidamente. In questo modo Nero sparerà molto più velocemente. Potrete combinare il cancel con il rampino e altre mosse, così facendo da poter eliminare molti nemici senza mai toccare terra.

I Devil Breaker sono tutti utili, ma alcuni in particolare possono rivelarsi più efficaci per ottenere il punteggio SSS. Tra questi segnaliamo il Punch Line, un missile cavalcabile che può colpire il nemico con costanza mentre mettete a segno le vostre combo normali, e il Buster Arm, perfetto per eliminare i lucertoloni che avrete modo di incontrare in alcune aree. Dopo questi, il Tomboy è uno dei più divertenti da usare, ma cambierà il vostro set di mosse (quindi dovrete padroneggiarlo a dovere). Contro i boss vi consigliamo di usare il Ragtime e il Gerbera, sfruttando tutta la loro potenza.

Non dimenticate che Nero può caricare la sua spada accelerando prima della battaglia, oppure premendo il tasto dell'acceleratore durante un colpo. Con il timing giusto è possibile ottenere più cariche. Allenatevi per migliorare questa tecnica: vi tornerà molto utile ai livelli di difficoltà più alti.