Devil May Cry 5 Guida: come sbloccare tutti i Costumi Alternativi

Tra i vari bonus da sbloccare, Devil May Cry 5 include una serie di costumi alternativi per Nero, Dante, V, Lady e Trish. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerli tutti, come equipaggiarli e quali vantaggi consentono di ottenere in combattimento.

Costumi Alternativi di Devil May Cry 5

In Devil May Cry 5 è possibile sbloccare i seguenti costumi alternativi:

EX Dante

EX Nero

EX Nico

EX Vergil

EX Lady

EX Trish

Super Alternate Dante

Super Alternate Nero

Super Alternate V

Come potete notare dalla lista, i costumi alternativi si dividono in due categorie: i costumi EX e i costumi Super. In cosa differiscono queste due varianti? Cosa bisogna fare per ottenerle nel gioco? Ve lo spieghiamo di seguito.

Costumi EX

I costumi EX si limitano a cambiare il colore dei vari outfit, dando ai vari personaggi un aspetto diverso. I costumi EX per Dante, Nero, Nico, Lady e Trish sono riservati esclusivamente ai giocatori che hanno effettuato il pre-order di Devil May Cry 5, mentre quelli di V e Vergil possono essere sbloccati da tutti. Per ottenere la versione alternativa di V dovremo completare 25 missioni, mentre per quella di Vergil bisogna completare l'avventura alla difficoltà Heaven o Hell.

Costumi Super

Oltre a conferire un aspetto alternativo, i costumi Super influenzano anche le abilità del personaggio che li indossa. Nella fattispecie, i costumi Super Alternate per Nero, Dante e V consentono di ottenere un Devil Trigger illimitato, ma a costo dei punti di stile. Ne consegue che il gioco verrà pesantemente facilitato, ma avrete una perdita dell’80% dei punti stile, cosa che renderà praticamente impossibile raggiungere il grado SSS. Per sbloccare tutti e tre i costumi Super dovrete completare il gioco al livello di difficoltà Dante Must Die, con qualsiasi valutazione stile.

Se volete vedere tutti i costumi alternativi in azione, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.