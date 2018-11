Devil May Cry 5: Capcom annuncia un livestreaming dedicato a Dante

Il prossimo livestreaming di Devil May Cry 5 sarà dedicato interamente a Dante e alle meccaniche di gioco che lo riguareranno, confermano i vertici di Capcom su Twitter fissando per lunedì 26 novembre questo importante evento che verrà trasmesso su Twitch.

Il livestreaming dovrebbe cominciare alle ore 11:10 italiane. Ad alimentare ulteriormente le speranze degli appassionati c'è la conferma, da parte del colosso videoludico giapponese, della partecipazione all'evento del direttore Hideaki Itsuno, del produttore Matt Walker e del Community Manager Matthew Edwards.

In maniera non troppo dissimile dalle precedenti sessioni di streaming tenute dalla casa di Osaka, anche stavolta avremo la possibilità di ammirare degli spezzoni di gioco inediti che ci aiuteranno a capire fino a che punto il team di Itsuno ha voluto spingersi per caratterizzare ed elevare il gameplay di ciascun personaggio interpretabile dagli utenti, a cominciare dal caro, vecchio Dante.

Le informazioni preliminari offerteci da Capcom riguardo a ciò che vedremo durante l'evento comprendono uno degli stili più amati dai cultori della serie, ossia il Royal Guard. In tutte le passate iterazioni della saga di Devil May Cry che hanno visto la presenza del Royal Guard, questo stile consentiva infatti a Dante di attingere all'energia spirituale e demoniaca dei suoi avversari per riversargliela contro attraverso delle mosse elusive e delle parate fulminee capaci di prosciugarne la salute.

Lo show di Itsuno e compagni comprenderà una sessione di domande e risposte con la community e promette di essere a dir poco memorabile, specie leggendo la parte del comunicato che riferisce la presenza di tanti "insulti" e persino di una simpatica sessione di karaoke!

Nell'attesa di approfondire le meccaniche di combattimento di Dante nel livestreaming di Devil May Cry 5 che andrà in onda lunedì 26 novembre dalle ore 11:00, ricordiamo a chi ci segue che l'ultima, ambiziosa epopea action di Capcom è prevista in uscita per l'8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.