Devil May Cry 5: in arrivo una Demo anche per Playstation 4

A partire dal 7 dicembre, è disponibile, in esclusiva su Xbox One, una demo giocabile dell'attesissimo Devil May Cry 5. Tuttavia, a quanto pare, non sarà l'unica.

Infatti, tramite Twitter, è stato reso noto che Capcom ha intenzione di pubblicare, più avanti, anche una demo multipiattaforma del gioco, così da consentire di provarlo anche ai videogiocatori che non possiedono una Xbox One o un Xbox One X. In risposta ad un utente che richiedeva maggiori informazioni in merito, l'account Twitter ufficiale di Devil May Cry 5 ha infatti pubblicato il seguente cinguettio, visionabile in calce a questa news: "La prima demo è giocabile esclusivamente su Xbox One a partire dal 7 Dicembre. Una demo multipiattaforma per console sarà disponibile in una data successiva".



Sicuramente una buona notizia per tutti gli utenti Sony, che potranno dunque testare Devil May Cry 5 anche su Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Ad ora non sono disponibili informazioni ulteriori in merito alle tempistiche di pubblicazione di questa seconda demo, non ci resta perciò che attendere conferme ufficiali da parte di Capcom. Nel frattempo, state già provando la demo pubblicata su Xbox One? Quali sono le vostre impressioni su questo nuovo capitolo di Devil May Cry?