Devil May Cry 5 in azione nel nuovo video gameplay su PlayStation 4

Devil May Cry 5, insieme a Resident Evil 2 uno dei giochi più attesi per il prossimo anno dai fan di Capcom, torna a mostrarsi in azione con un nuovo video di gameplay catturato su PlayStation 4 standard e pubblicato dal canale YouTube Frame Advantage.

Prima di questo momento, avevamo potuto ammirare il nuovo action game di Capcom solo sulle console mid-gen, PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Una buona occasione, quindi, per osservare la resa grafica e le prestazioni del gioco su console base. In questo caso, al netto di qualche piccolo dettaglio estetico che viene per forza di cose a mancare, possiamo notare come il gioco non sfiguri affatto su PlayStation 4, riuscendo tra le altre cose a girare a 60fps piuttosto stabili.

Lasciandovi alla visione del video gameplay che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'8 marzo 2019. Sulle nostre pagine trovate una nuova galleria di spettacolari immagini dedicate a Nero e Dante. Per tutti gli altri dettagli sull'atteso action game di Capcom, vi invitiamo a consultare la nostra nuova Video Anteprima, basata sulla build che il publisher ha mostrato durante la Gamescom 2018 di Colonia.