Devil May Cry 5 includerà microtransazioni per lo sviluppo del personaggio

Stando a quanto riferito dalla redazione di Gamespot, che nel corso del Tokyo Game Show 2018 ha avuto modo di visionare a porte chiuse una demo di Devil May Cry V, il titolo di Capcom supporterà le microtransazioni.

Nello specifico, i giocatori potranno spendere valuta reale per acquistare gli Orb Rossi, collezionabile ottenibile anche durante i normali combattimenti e l'esplorazione. Gli Orb Rossi a loro volta sono spendibili presso la Statua della Divinità acquistare migliorie e potenziamenti. A conti fatti, con le microtransazioni sarà possibile velocizzare lo sviluppo del personaggio.

Interrogato sulla questione, il director Hidetaki Itsuno ha spiegato di aver preso tale decisione al fine di permettere agli utenti di giocare come meglio credono: "Fornendo ai giocatori la possibilità di acquistare gli Orb Rossi, stiamo in realtà dando loro un'ulteriore opzione. Se vogliono risparmiare tempo ed ottenere tute quelle cose in una sola volta, possono".

Cosa ne pensate di questa possibilità? Ricordiamo che Devil May Cry V verrà pubblicato l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.