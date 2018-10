Devil May Cry 5: Itsuno ci parla del carattere e della nascita di Nico Goldstein

Intervistati da Dualshocker nel corso del Tokyo Game Show, Hideaki Itsuno e Matt Walker, rispettivamente game director e producer di Devil May Cry 5, hanno parlato di Nico Goldstein, la giovane donna che accompagnerà Nero nel corso dell'avventura.

"Non abbiamo mai pensato di renderla giocabile. Non la vediamo bene in combattimento, lei è il tipo di persona che ti rompe la palle: 'Devi migliorare nel combattimento! Stai attento con la merce!'. [...] Non è quella che si lancia nella mischia, ma quella che ti dice di comportarti da uomo e dare il meglio di te". Dopo aver descritto il suo carattere, i due hanno parlato della nascita di Nico: "Kyrie è troppo importante per Nero, non la metterebbe mai in pericolo. Volevamo un personaggio in grado di stare al passo con Nero, ed è così che è nata l'idea di Nico. All'epoca volevamo un nuovo tipo di protagonista femminile. Volevamo una donna sfrontata. [...] Abbiamo pensato che sarebbe stato bello passare del tempo con una ragazza sfacciata che fuma in continuazione, sottolinea i tuoi difetti e ti bastona quando serve. C'è qualcosa di bello nello stare insieme a quel tipo di persona, ecco come è nata Nico".

Devil May Cry 5 sarà disponibile a partire dall'8 marzo su Playstation 4, Xbox One e PC.