Devil May Cry 5: un leak svela nuovi dettagli, annuncio previsto all'E3 2018?

Dal forum di ResetEra emere un grosso leak su, titolo ampiamente rumoreggiato nei giorni scorsi, il cui reveal era apparentemente previsto per la PlayStation Experience di dicembre. Parliamo al passato perchè secondo l'insider autore del leak, i piani sarebbero cambiati.

Devil May Cry 5 dovrebbe uscire durante il prossimo anno fiscale, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2018 e il 31 marzo 2019, con ogni probabilità il titolo verrà lanciato a ottobre del prossimo anno, ma la finestra di lancio potrebbe slittare.

Inizialmente Capcom pensava di presentare il gioco alla PlayStation Experience del 9 e 10 dicembre ma i piani sarebbero cambiati quando Sony ha deciso di ridimensionare l'evento, di conseguenza il reveal sarebbe ora previsto per l'E3 2018. Non è chiaro se il gioco sarà esclusiva PlayStation o se il titolo godrà comunque di contenuti esclusivi per questa piattaforma.

Devi May Cry V è in fase di sviluppo da almeno tre anni e la pre produzione sarebbe partita subito dopo il lancio di Devil May Cry 4 Special Edition. Capcom avrebbe giò pronto un trailr della durata di quasi due minuti incentrato sulla storia e i personaggi. Secondo i rumor, il gioco è diretto da Hideaki Itsuno, già al lavoro sui precedenti capitoli e su Dragon's Dogma, mentre le cutscene saranno opera di Yuji Shimomura. Rueben Langdon, Johnny Young Bosch e Dan Southworth dovrebbero riprendere i loro ruoli di Dante, Nero e Vergil mentre non ci sono conferme riguardo i ruoli di Trish e Lady.

Restiamo in attesa di saperne di più, a questo punto le probabilità di vedere Devil May Cry 5 alla PlayStaton Experience si riducono ma in ogni caso un breve teaser non è del tutto escluso.