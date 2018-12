Devil May Cry 5: leakato il trailer dei TGA 2018, demo in arrivo su Xbox One il 7 dicembre

Poco fa vi abbiamo riportato dell'imminente arrivo di un annuncio da parte di Microsoft nel corso dei Game Awards 2018. Ebbene, un leak ha già svelato di cosa si tratterà: come del resto potevamo intuire dalla Gif pubblicata su Twitter, l'annuncio riguarda Devil May Cry 5 di Capcom.

Un nuovo trailer dell'hack and slash è stato pubblicato per sbaglio dalla pagina Facebook di Xbox Portogallo, salvo poi essere rimosso dai gestori del canale social. Come al solito, non è bastato perché le informazioni non si diffondessero all'instante su Internet: come potete notare tramite le immagini che trovate in calce alla notizia, il nuovo gameplay trailer che verrà mostrato durante i TGA ha svelato che una demo del gioco arriverà esclusivamente su Xbox One già a partire da domani, 7 dicembre. Per quanto plausibile, non è chiaro al momento se si tratti di un accordo di esclusiva temporaneo quello stretto tra Capcom e Microsoft.



Oltre a questo, tra le immagini riportate dall'utente Twitter Nibel, troviamo anche alcuni screenshot che ritraggono il Palazzo di Sangue, che a quanto pare farà il suo ritorno all'interno di questo nuovo capitolo del franchise e sarà reso disponibile ad aprile tramite un update gratuito. Rimaniamo in fervente attesa dei TGA 2018. Seguite con noi lo show di Geoff Keighley collegandovi al nostro canale Twitch a partire dalle ore 02:30.