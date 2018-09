Devil May Cry 5: le microtransazioni non sbilanceranno il gioco, secondo Capcom

Dopo la calorosa accoglienza ricevuta dal titolo nei mesi scorsi, molti sono i giocatori rimasti negativamente sorpresi dalla presenza delle microtransazioni all'interno di Devil May Cry 5, il nuovo capitolo della serie action atteso a marzo 2019.

Alle lamentele ha voluto rispondere Matt Walker, produttore presso Capcom, che su Twitter ha così dichiarato, facendo riferimento al bilanciamento attuato dalla compagnia con Devil May Cry 4 Special Edition:

"Apprezzo le vostre parole ma sono dispiaciuto che pensiate che io stia imbrogliando la gente. È comprensibile che la gente sia preoccupata riguardo alle microtransazioni dopo quello che abbiamo visto con le loot box in altri giochi.

Se qualcuno avesse dei dubbi, suggerirei di giocare o chiedere a chi ha giocato Devil May Cry 4 Special Edition di aiutarvi a valutare se il gioco sia stato bilanciamento malamente". Anche la riedizione del quarto capitolo canonico della serie, infatti, permetteva di pagare dei DLC per ottenere punti con cui far progredire il personaggio.

Capcom, insomma, sembra certa che Devil May Cry 5 sarà bilanciato al meglio quando sarà lanciato, anche con la presenza delle temute microtransazioni. Vi ricordiamo che il gioco è atteso sugli scaffali l'8 marzo nei formati PC, PS4 e Xbox One. Hideaki Itsuno, creative director del gioco, ha esternato il desiderio di mettersi prima o poi al lavoro su Rival Schools 3 e Dragon's Dogma 2.