Devil May Cry 5: la Modalità Bloody Palace esordisce nel Gioco ad Aprile

Devil May Cry 5 è esordito su PC, Playstation 4 ed Xbox One lo scorso venerdì 8 marzo. Il Gioco di Capcom è stato accolto con notevole entusiasmo sia dal pubblico sia dalla critica.

Già nel periodo antecedente alla pubblicazione del nuovo capitolo dedicato alle avventure di Dante, il Producer Matt Walker aveva anticipato che la modalità di gioco Bloody Palace sarebbe stato l'unico DLC previsto per Devil May Cry 5. Quest'ultima dovrebbe rappresentare una sorta di "Survival Mode", in grado di consentire agli Utenti di confrontarsi con demoni e boss, così da intraprendere nuove Sfide nei panni di Dante, Nero e V.

In merito a questo contenuto, tuttavia, Capcom non aveva ancora fornito una data di pubblicazione precisa. Questa è giunta invece nel corso della giornata odierna. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'Account Twitter ufficiale di Devil May Cry 5 ha infatti pubblicato un cinguettio appositamente dedicata al tema. Con questo, Capcom conferma che Bloody Palace sarà disponibile per i videogiocatori a partire dal prossimo 1 Aprile. Questo aggiornamento sarà pubblicato dal Team di Sviluppo in maniera gratuita.



Un'interessante aggiunta che farà sicuramente piacere a tutti i Lettori e le Lettrici attualmente impegnati nel nuovo frenetico capitolo della Saga!