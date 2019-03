Devil May Cry 5: i modelli che hanno prestato i volti a Dante, Nero e V

Nella giornata di ieri, in occasione della festa della donna, abbiamo approfondito la conoscenza delle modelle che hanno prestato i loro volti personaggi femminili di Devil May Cry 5. Quest'oggi, per la gioia delle nostre lettrici, è invece venuto il turno di conoscere i modelli che hanno ispirato i grafici di Capcom per la creazione di Dante, Nero e il nuovo arrivato V!

Proprietario dell'agenzia Devil May Cry, Dante è un leggendario cacciatore di demoni per metà umano e per metà demone. È nato da una madre umana, Eva, e da Sparda, il demone che salvò il mondo. Ora lotta per proteggere il mondo. A prestargli il volto in Devil May Cry 5 è stato Adam Cowie, modello britannico di 30 anni che ha posato per marchi come Ursus e Mercedes-Benz, oltre ad essere apparso su Client Magazine. Su Instagram possiede più di 20 mila fan.

Il giovane cacciatore di demoni Nero, conosciuto in Devil May Cry 4, ha perso il suo braccio destro, il Devil Bringer. Per fortuna, Nico ha trovato il modo di rimpiazzarlo creando i potentissimi Devil Breaker. Nel quinto capitolo della serie ha le fattezze di Karlo Baker, modello britannico classe '90 con più di 40 mila follower su Instagram. Oggi 9 marzo, guarda caso, potete incontrarlo al Cartoomics a Milano!

Il misterioso V ha il corpo ricoperto di tatuaggi e non si separa mai dal suo bastone e dal suo libro. V, in realtà, non possiede la forza necessaria per combattere, ma può fare affidamento su tre demoni. Il suo volto è modellato sulle fattezze del modello irlandese Owen Hamze. Su Instagram ha un account privato, ma può essere seguito anche su Twitter.

Trovate le foto di tutti e tre i modelli in calce a questa notizia. Ricordiamo che Devil May Cry 5 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la recensione a cura del nostro Francesco Fossetti.