Devil May Cry 5: multiplayer co-op e nuovo personaggio in arrivo?

Capcom ha più volte confermato che il solo contenuto extra in programma per Devil May Cry V sarà la modalità Bloody Palace, in arrivo durante la primavera come DLC gratuito. Alcuni dataminer hanno però scoperto altri interessanti contenuti i cui riferimenti sono nascosti nel codice sorgente del gioco...

Secondo quanto emerso, si parla del possibile supporto per il Multiplayer Co-Op, probabilmente nella sola in modalità Bloody Palace, inoltre nel codice sono stati trovati riferimenti a Vergil, personaggio che potrebbe tornare come DLC scaricabile o come parte di un corposo update gratuito.

Al momento, niente di quanto riportato è stato confermato da Capcom, l'unica certezza è la prossima pubblicazione del Palazzo di Sangue, disponibile indicativamente nel corso della primavera. Nel frattempo, la casa di Osaka è finita nell'occhio del ciclone a causa di una censura di DMC 5 applicata solo alla versione occidentale per PlayStation 4.