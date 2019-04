Devil May Cry 5: ecco le nuove statue di Dante e Nero

A più di un mese dal debutto di Devil May Cry 5, Capcom e Kotobukiya hanno annunciato l'arrivo di due nuove statue da collezione che avranno come protagonisti Nero e Dante, due dei tre protagonisti giocabili dello stylish action.

I due prodotti ritraggono Dante in posizione difensiva mentre impugna la sua Rebellion, la cui lama è in fiamme, e Nero mentre è intento a puntare la sua pistola a doppia canna Blue Rose verso il nemico. Nel caso di Nero sono inclusi anche due Devil Breaker in aggiunta a Gerbera: Overture e Punch Line. Non si tratta di accessori intercambiabili poiché il cacciatore di demoni li avrà pronti da equipaggiare giusto sotto la sua giacca di colore blu.

L'altezza delle statue è di circa 24/27 centimetri e, sebbene siano vendute separatamente, le loro basi possono essere incastrate perfettamente per formare un diorama. Il costo di ciascun prodotto si aggira sui 200 euro e le prenotazioni sono attualmente aperte, nonostante la loro uscita sul mercato sia prevista per la fine del prossimo settembre 2019.

Vi ricordiamo che Devil May Cry 5 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) e solo qualche giorno fa ha ricevuto un aggiornamento gratuito con la modalità Bloody Palace, grazie alla quale potrete mettervi alla prova con uno dei tre protagonisti. Sapevate che è arrivato sugli store digitali un DLC che sblocca tutti i contenuti in-game?