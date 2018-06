Devil May Cry 5: nuovi dettagli su gameplay, trama e personaggi

Dopo il reveal di ieri sera ospitato sul palcoscenico Microsoft, Capcom è tornata a parlare di Devil May Cry 5 svelando nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco, sulle premesse narrative e sui personaggi principali della nuova avventura.

Apprendiamo che Devil May Cry 5 è ambientato a Red Grave City, una cittadina che è stata messa in pericolo da un gigantesco albero sanguisuga che ha iniziato ad attaccare gli abitanti. Il giocatore vestirà i panni di Nero, sterminatore di demoni che si trova in viaggio nel suo van chiamato "Devil May Cry".

A farci compagnia nel corso dell'avventura ci sarà Nico, eccentrica "weapon artist" che si premurerà di mettere a punto le nostre armi: una di queste è il braccio meccanico in possesso del protagonista, impiantato come rimpiazzo alla mano di demone amputata in battaglia.

Parlando invece delle meccaniche di gioco, gli sviluppatori hanno promesso i combattimenti con il ritmo più alto della serie, garantendo con l'occasione un frame rate fisso di 60fps su tutte le piattaforme. Durante gli scontri potremo usare il nostro braccio meccanico per afferrare i nemici e scagliarli, oltre alle armi da fuoco e alle spade in nostra dotazione.

Ricordiamo che Devil May Cry 5 è atteso durante la primavera del 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.