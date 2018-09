Devil May Cry 5: nuovo trailer dal Tokyo Game Show, Key Art e Deluxe Edition

In occasione del Tokyo Game Show 2018 Capcom ha pubblicato una nuova Key Art, un trailer esteso e annunciato la Deluxe Edition di Devil May Cry 5, nuovo attesissimo episodio della saga in arrivo a marzo 2019.

La nuova Key Art mostra i tre protagonisti in primo piano (anzichè di spalle come il precedente materiale promozionale) mentre il video permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ad alcuni nemici e alle principali meccaniche di gioco. Per l'occasione Capcom ha anche svelato la Deluxe Edition del gioco e una collaborazione con Mega Man esclusiva per i possessori di questa edizione, la quale include:

Armi Devil Breaker: Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet Surrender, Mega Buster

Arma di Dante: Cavaliere R

Musica di battaglia: 3 brani da Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4

Voci alternative: annunciatori di stile rango, notifiche titoli

Filmati con azione dal vivo

Effettuando il preordine i giocatori riceveranno:

Colori alternativi per eroi (Nero, Dante)

Colori alternativi per eroine (Nico, Lady, Trish)

Accesso anticipato al Buster Arm (nuova arma per Nero)

100.000 gemme rosse

Devil May Cry 5 sarà disponibile in Occidente dall'8 marzo 2019 nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.