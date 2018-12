Devil May Cry 5: nuovo trailer e demo disponibile ora su Xbox One

Confermando i rumor emersi nelle scorse ore, Microsoft e Capcom hanno annunciato la demo giocabile di Devil May Cry 5, disponibile da oggi in esclusiva temporale su Xbox One, in arrivo prossimamente anche su PC e PS4.

Al momento i contenuti della demo non sono noti, la versione di prova può essere già scaricata da Xbox Store anche dai non abbonati a Xbox LIVE Gold, una buona occasione dunque per provare con mano uno dei giochi più attesi del prossimo anno. Nelle scorse ore l'insider Nibel ha inoltre confermato la modalità Palazzo di Sangue, disponibile da aprile 2019 tramite aggiornamento gratuito.

Devil May Cry 5 uscirà il prossimo 8 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, restiamo in attesa di capire quando la demo arriverà sulle altre piattaforme.