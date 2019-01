Devil May Cry 5 per PC è stato rimandato a maggio?

Secondo un rumor diffuso su ResetERA, la versione PC di Devil May Cry V potrebbe essere stata rimandata a maggio. Su SteamDB la nuova data di uscita riportata per il gioco Capcom è il 7 maggio 2019, in leggero ritardo rispetto alla data comunicata in precedenza.

Allo stato attuale DMC V è atteso per l'8 marzo su tutte le piattaforme, non è chiaro se la data indicata da SteamDB sia frutto di un semplice errore o se effettivamente indichi un ritardo della sola versione PC, o se ancora vada a coinvolgere anche le versioni per console.

In attesa di un chiarimento da parte del publisher, vi invitiamo a prendere tutto con le dovute precauzioni, fino a nuove comunicazioni in merito Devil May Cry V è ancora previsto per l'8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, una nuova demo di DMC5 sarà scaricabile dal 7 febbraio.