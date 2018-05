Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One compare sui listini di un retailer austriaco

Il retailer austriaco Gameware ha catalogato le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Devil May Cry 5, lasciando pensare che il gioco potrebbe essere annunciato a breve. Un'ulteriore conferma sulla presenza del titolo all'E3 2018 di Los Angeles?

Come potete vedere a questo indirizzo e nell'immagine riportata in calce alla notizia, il rivenditore austriaco ha inserito Devil May Cry 5 nei propri listini online, catalogando nella fattispecie le versioni PlayStation 4 e Xbox One, con data di uscita fissata addirittura per il 2018 (ma potrebbe trattarsi di un placeholder). Al momento il gioco non è stato ancora annunciato, ma negli ultimi mesi i rumor sulla sua esistenza si sono fatti sempre più insistenti.

Solo pochi giorni fa, per esempio, il doppiatore di Vergil (da Devil May Cry 3) Daniel Southworth aveva pubblicato una fotografia accompagnata dai tag #E3 e #motion capture, alimentando le speranze dei fan sulla comparsa di Devil May Cry 5 all'E3 2018. Secondo altre voci di corridoio, inoltre, tra le novità di Capcom presentate a Los Angeles potrebbero esserci anche Dead Rising 5 e un nuovo Action Adventure per Switch non ancora svelato.

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli dal publisher. Secondo voi Devil May Cry 5 verrà presentato all'E3 2018?