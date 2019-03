Devil May Cry 5 su Playstation 4? Ecco i migliori Scatti in-game selezionati da Sony

Sony promuove puntualmente anche questa settimana l'iniziativa "Share of The Week", contest tematico di fotografia in-game che sfida gli Utenti attivi su Playstation 4 a realizzare il migliore scatto possibile.

Protagonista dell'ultima edizione è stato l'acclamato Devil May Cry 5, nuovo capitolo della Saga videoludica dedicata alle vicissitudini vissute dal personaggio di Dante. Come di consueto, i videogiocatori impegnati nel frenetico Gioco di Capcom hanno dato il meglio di sè, proponendo scatti davvero ben riusciti, in grado di immortalare interessanti pose, inquadrature ed effetti di luce. Le immagini vincitrici di questa edizione dello Share of The Week sono state pubblicate da Sony sul Playstation Blog. Potete ammirarle direttamente in calce a questa news: cosa ne pensate, qual è la vostra preferita?

Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della Saga è attualmente disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One e che sulle pagine di Everyeye è ovviamente già presente la nostra Recensione di Devil May Cry 5, a cura di Francesco Fossetti. Ne approfittiamo inoltre per segnalare ai Lettori e alle Lettrici interessati al tema della fotografia in-game che sul nostro portale è possibile trovare numerosi approfondimenti dedicati. Tra questi, uno speciale a cura di Cristiano Bonora, all'interno del quale è presentato un set fotografico di Assassin's Creed Odyssey.