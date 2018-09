Devil May Cry 5: pre-order disponibile, requisiti minimi e raccomandati per la versione PC

Con il nuovo trailer del gioco pubblicato nel corso del Tokyo Game Show 2018, Capcom ha cominciato ha rendere disponibili le pagine ufficiali di Devil May Cry 5 sui vari store online, dando ufficialmente il via ai pre-order dell'atteso action game.

Grazie a questo, inoltre, possiamo finalmente apprendere tutti i dettagli relativi ai requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Devil May Cry 5, che vi andiamo a riportare qui di seguito:

Minimi

OS: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Core i7-4770 3.4GHz o superiore

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX760 o superiore

DirectX: Version 11

HDD: 35 GB available space

Note Addizionali: Consigliato l'utilizzo di un controller; Richiesta una connessione a Internet per l'attivazione del gioco

Raccomandati

OS: Windows 7 64-bit

Processore: Intel Corei7-4770 3.4GHz o superiore

Memoria: 8 GB RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX960 o superiore

DirectX: Version 11

HDD: 35 GB di spazio disponibile

Note Addizionali: Consigliato l'utilizzo di un controller; Richiesta una connessione a Internet per l'attivazione del gioco

Ricordiamo che Devil May Cry 5 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One l'8 marzo 2019. Stando a quanto riportato sulla descrizione del gioco fornita dal PlayStation Store, il gioco potrebbe includere una misteriosa modalità multiplayer online. Sulle nostre pagine trovate il nuovo trailer proveniente dal Tokyo Game Show 2018. Per ulteriori dettagli sull'action game, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.