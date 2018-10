Devil May Cry 5: il Producer Michiteru Okabe svela alcuni interessanti retroscena

Dopo l'annuncio dell'atteso ritorno di Devil May Cry, Capcom ha fornito numerosi dettagli in merito al prossimo capitolo, Devil May Cry 5, in uscita nel corso della primavera 2019. Recentemente abbiamo potuto visualizzare un nuovo video di gameplay e leggere alcuni interessanti dettagli in merito al personaggio di Nico Goldstein.

Ora, un'interessante approfondimento, contenuto in un report finanziario recentemente pubblicato da Capcom, ci consente di scoprire ulteriori dettagli in merito al "dietro le quinte" di questo atteso titolo.

Al suo interno, il Senior Producer, Michiteru Okabe, afferma di essere particolarmente soddisfatto delle modalità di annuncio del titolo scelte da Capcom, sottolineando come la presentazione di Devil May Cry 5 all'E3 di Los Angeles, insieme a quella del Remake di Resident Evil 2, abbia secondo lui contribuito a creare una condizione di sviluppo fortemente positiva per l'intera Software House.

In effetti, come alcuni di voi ricorderanno, entrambi i titoli sono stati accolti da una vera e propria standing ovation da parte del pubblico.



Fornendo poi dettagli più approfonditi, Michiteru Okabe racconta come, nell'avviare i lavori per Devil May Cry 5, il suo scopo sia stato quello di "creare un nuovo Devil May Cry che fosse in grado di soddisfare i giocatori tramite l'integrazione tra un maggiore fotorealismo ed un senso di velocità ed euforia senza precedenti".

Per ottenere questo ambizioso risultato, la produzione ha organizzato dei casting in Inghilterra per selezionare modelli che fossero adatti ad impersonare i personaggi principali. A questi sono in seguito stati forniti costumi realizzati ad hoc. Infine, dopo la fase di make-up, gli attori sono stati trasformati in modelli 3D, utilizzando, anche per la resa delle espressioni facciali, alcune tra le tecnologie più recenti.



Da questi dettagli traspare un impegno produttivo che, effettivamente, sembrerebbe ampiamente giustificato alla luce dei precedenti risultati ottenuti da questa importante serie videoludica: si parla in effetti di circa 16 milioni di unità vendute complessivamente!

Nel report di Capcom, la sezione dedicata a Devil May Cry 5 si conclude così: "L'uscita del titolo è fissata per l'8 marzo 2019. Vogliamo presentarlo al mondo come l'apice del genere Action - Devil May Cry è tornato! Speriamo ne siate entusiasti!"

Che dire, Capcom sembra puntare decisamente molto sul nuovo capitolo di questa amata serie. E voi, quanto lo state aspettando?