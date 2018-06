Devil May Cry 5: registrato il dominio DevilMayCry5.com, annuncio in arrivo all'E3?

La scorsa settimana un rivenditore austriaco ha inserito Devil May Cry 5 nei propri listini, oggi scopriamo, tramite le pagine di ResetERA, che Capcom avrebbe registrato il dominio DevilMayCry5.com: l'annuncio del nuovo gioco della serie è imminente?

Nello specifico il dominio DevilMayCry5.com è stato registrato il 17 maggio scorso dalla compagnia Onamae, la stessa che si è occupata di gestire gli indirizzi MonsterHunterWorld.com e ResidentEvil7.com per conto del publisher giapponese.

Scoperta anche la registrazione degli indirizzi DevilMayCry6.com, DevilMayCry8.com e DevilMayCry9.com mentre DevilMayCry7.com risulta già registrato da una compagnia diversa da Onamae. Interessante notare come il dati del dominio ResidentEvil2.com risultino aggiornati il 22 aprile scorso.

Da tempo si parla di una possibile presentazione di Devil May Cry 5 all'E3 2018 e l'ipotesi sembra a questo punto rafforzarsi sempre di più. Secondo alcuni rumor, alla fiera verrà svelato ufficialmente anche Resident Evil 2 Remake, annunciato nel 2015 e da allora completamente sparito dai radar. Non ci resta che attendere ancora pochissimi giorni per saperne di più...