Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 per PS4 in offerta su Amazon a meno di 30 euro

Due dei giochi Capcom più amati e venduti del 2019 sono ora in vendita a prezzo ridotto su Amazon.it per il Black Friday. Parliamo naturalmente di Resident Evil 2 e Devil May Cry V, entrambi proposti a sconto in versione PS4.

Devil May Cry 5 costa 29.97 euro mentre Resident Evil 2 Remake ha un costo di 26.50 euro, in entrambi i casi i prezzi sono riferiti alla versione standard per PlayStation 4, le edizioni Xbox One sono invece vendute a prezzo pieno.

Devil May Cry V risulta venduto e spedito da Amazon e dunque potrete sfruttare il vostro abbonamento Amazon Prime per abbattere i costi di spedizione mentre Resident Evil 2 Remake viene venduto e spedito da un venditore terzo sul marketplace.

Vi ricordiamo come spesso accade per le offerte Amazon di affrettarvi se siete interessati, nel caso di grandi eventi come il Black Friday il sold-out è spesso frequente e non c'è la certezza di ritrovare lo stesso prezzo tra qualche ora o nel caso il prodotto torni in riassortimento.