Devil May Cry 5 riceve la valutazione Mature dall'ESRB: presenti violenza, nudità e sangue

Immaginiamo che la notizia non sorprenderà più di tanto dopo aver assistito ai vari filmati del gioco, ma Devil May Cry 5 ha ora ufficialmente ricevuto la valutazione "Mature" da parte dell'Entertainment Software Rating Board (ESRB), l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti d'America.

L'action game, che sarà quindi indicato per tutti i giocatori che abbiano compiuto almeno i 17 anni di età, presenterà contenuti di violenza, sangue, nudità, e linguaggio scurrile. Di seguito vi riportiamo un estratto della descrizione del prodotto (potrebbe contenere spoiler minori riguardo ad una cutscene del gioco):

"Le battaglie sono caratterizzate da colpi di pistola, urla di dolore, e mosse finali in slow motion. Una cutscene dipinge dei cittadini in preda al dolore mentre vengono impalati dai tentacoli di un demone. Il sangue appare di frequente durante il combattimento, e le macche imbrattano diverse ambientazioni. Alcuni personaggi femminili vengono rappresentati in parziale nudità, con i loro seni e glutei minimamente coperti di sangue, luce, o vestiti. Le parole f**k e sh*t compaiono durante i dialoghi". La valutazione dell'ESRB, tra le altre cose, ci dà conferma della presenza di uno store in-game che sarà presente sulle tutte le piattaforme di riferimento.

Devil May Cry 5 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One l'8 marzo. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per tutti i dettagli sul nuovo capitolo della serie action di Capcom.