Devil May Cry 5 sarà sviluppato in Unreal Engine 4 e uscirà come esclusiva PS4 su console?

Se già il corposo leak emerso nelle scorse ore ci aveva consegnato un gran numero di possibili informazioni su, un nuovo rumor arricchisce oggi lo scenario che si sta pian piano creando attorno al nuovo atteso capitolo della serie action di

Secondo il leak postato sul forum ResetEra, Devil May Cry 5 uscirà dapprima come esclusiva PlayStation 4, per poi approdare anche su PC in un secondo momento. L'autore del leak ritiene "altamente improbabile" la pubblicazione su altre piattaforme. Il titolo, inoltre, sarà apparentemente sviluppato in Unreal Engine 4.

Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Devil May Cry 5 uscirà probabilmente a ottobre del prossimo anno, mentre Capcom avrebbe intenzione di rivelare ufficialmente il gioco all'E3 2018.