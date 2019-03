Devil May Cry 5: secondo miglior lancio Steam per Capcom, sul podio Monster Hunter World

Il quinto capitolo delle avventure di Dante è stato accolto con grande entusiasmo sia dalla critica videoludica sia dal pubblico, spingendo Capcom a festeggiare in grande stile la pubblicazione di Devil May Cry 5.

A rappresentare motivo di orgoglio per la Compagnia giungono ora alcuni interessanti dati in merito all'esordio del Gioco su Steam. Il nuovo capitolo di Devil May Cry ha infatti attirato sulla nota piattaforma più di 77.000 giocatori attivi contemporaneamente nel corso delle prime 24 ore dalla sua pubblicazione. Un risultato decisamente notevole, che supera quello ottenuto dal comunque attesissimo Resident Evil 2 Remake, che aveva a suo tempo raggiunto un picco di circa 74.000 giocatori.

Numeri più che significativi dunque per Devil May Cry 5, che conquista la medaglia d'argento, ma non riesce tuttavia ad ottenere la corona di miglior Titolo di lancio di Capcom su Steam. A detenere saldamente tale Titolo troviamo Monster Hunter World. Quest'ultimo, infatti, aveva registrato al lancio l'impressionante cifra di circa 300.000 giocatori attivi contemporaneamente sulla piattaforma.

Per i Lettori e le Lettrici che hanno da poco iniziato le proprie avventure a base di spettacolari combo e demoni, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile Guida per approcciarsi a Devil May Cry 5 e, ovviamente, la nostra recensione, a firma di Francesco Fossetti.