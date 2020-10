Devil May Cry 5 Special Edition: Capcom conferma il 4K a 60 fps ma solo con RT spento

In attesa di leggere le prime recensioni di Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom ha definitivamente chiarito le caratteristiche tecniche che accompagneranno la versione next-gen del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X

Negli ultimi giorni infatti la community aveva sollevato diversi dubbi sulle risoluzioni e sull'attivazione del ray tracing per la versione PlayStation 5 e Xbox Series X di Devil May Cry 5 Special Edition. Capcom ha quindi voluto chiarire tutte le impostazioni disponibili con un post su Reddit. Un rappresentate della società nipponica ha infatti dichiarato: "So che negli ultimi giorni sono circolate diverse discussioni sulla risoluzione e sul framerate su XSX e PS5. Dopo aver verificato con Matt Walker, posso confermare che DMC5:SE supporterà il 4K a 60 fps con il RT spento". Il post prosegue poi con la lista di tutte le risoluzioni disponibili:

4K / 30 fps con Ray Tracing attivo

1080 60 fps con Ray Tracing attivo

4K / 60 fps con Ray Tracing spento

Fino a 120 fps con Ray Tracing spento

Insomma, ancora una volta il Ray Tracing fa sentire il suo peso in termini di risorse. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Devil May Cry 5 Special Edition uscirà il 10 novembre su Xbox Series X per poi arrivare il 19 novembre anche su PlayStation 5.