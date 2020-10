Devil May Cry 5 Special Edition: caricamenti velocissimi su PS5

Un nuovo video gameplay dei giochi PlayStation 5 proveniente dal Giappone mette in luce l'estrema rapidità dei tempi di caricamento di Devil May Cry V Special Edition.

Lo YouTuber autore del filmato ha lanciato la stessa missione su PS4 e PS5, mettendo a confronto i tempi di caricamento necessari per entrare in partita: 22 secondi su PlayStation 4 e appena 4 secondi su PlayStation 5, come potete vedere nel video pubblicato qui sopra, in calce trovate invece una clip che mostra i tempi di caricamento sulla versione per la console Sony di attuale generazione.

Devil May Cry 5 Special Edition include Vergil come nuovo personaggio giocabile, supporto per il Ray Tracing, Modalità Turbo (velocità di gioco 1.2 volte superiore rispetto alla modalità standard) e il livello di difficoltà extra Leggendario Cavaliere Oscuro. La riedizione del gioco Capcom sarà disponibile unicamente su PS5 e Xbox Series X al lancio delle due console, DMC 5 Special Edition non uscirà su PC, decisione che ha causato non poche proteste e una operazione di review bombing su Steam. La casa di Osaka cambierà idea dopo questo avvenimento? Per ora il lancio resta confermato solo su piattaforme di nuova generazione.