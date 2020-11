Devil May Cry 5 Special Edition esplode su 'Defeat': trailer sul nuovo brano di HYDE

L'ultimo capitolo delle avventure di Dante è pronto a debuttare su console di prossima generazione nella sua versione definitiva, con Devil May Cry 5: Special Edition.

Destinata appositamente a Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5, la versione next-gen dell'Action di Capcom include un'interessante selezione di contenuti aggiuntivi, oltre a molteplici miglioramenti sul fronte tecnico. Tra le novità più interessanti figura sicuramente l'aggiunta di Vergil, che debutta nel gioco come personaggio giocabile, pronto a sostituire l'iconico Dante. Ma non solo: con la Special Edition, Devil May Cry 5 accoglie nuove opzioni di gioco, tra cui la modalità Turbo. Sul fronte tecnico, i giocatori troveranno ad attenderli diverse configurazioni grafiche tra cui scegliere, oltre alla possibilità di attivare il supporto al Ray Tracing.



Per celebrare l'approssimarsi della data di lancio, Capcom presenta un nuovo trailer di Devil May Cry 5: Special Edition. Disponibile in apertura a questa news, il video si dipana sulle note di Defeat, inedito brano di HYDE. Il noto frontman della band J-Rock L'Arc-En-Ciel presenta così al pubblico la traccia musicale. L'action sarà disponibile su next-gen a partire dal Day One delle console Sony e Microsoft, andando ad arricchire la line up di lancio di Xbox Series X e PlayStation 5.