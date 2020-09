Devil May Cry 5 Special Edition: il gioco Capcom abbraccia la nextgen nel gameplay PS5

Il palco digitale del PlayStation 5 Showcase ha fatto da sfondo all'annuncio ufficiale di Devil May Cry 5 Special Edition. Non potendo lasciarsi sfuggire l'occasione, i vertici di Capcom hanno infatti pubblicato un video gameplay che delinea i contenuti e le novità grafiche della riedizione nextgen di DmC 5.

Il publisher e sviluppatore giapponese ha preferito affidare agli iconici eroi di Devil May Cry 5 il compito di presentare le migliorie che attendono coloro che si cimenteranno con le sfide della Special Edition su console nextgen.

Dagli specchi d'acqua con illuminazione gestita in Ray Tracing all'aumento del framerate, passando per una maggiore pulizia delle immagini a schermo dovuta all'adozione di nuove texture più definite, Devil May Cry 5 Special Edition comprenderà tutti i contenuti della versione base in una versione graficamente aggiornata. Il tutto, con i tempi di caricamento estremamente ridotti garantiti dagli SSD customizzati delle piattaforme di nuova generazione.

L'uscita del titolo è prevista per il lancio di PlayStation 5, che ricordiamo essere atteso in Italia per il 19 novembre al prezzo di 499 euro per la versione con lettore di dischi e a 399 euro per PS5 Digital Edition. Qualora ve li foste persi, eccovi anche il gameplay di Spider-Man Miles Morales e il video di gioco di Demon's Souls su PS5.