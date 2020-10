Devil May Cry 5 Special Edition non supporta il Ray Tracing su Xbox Series S

Al Tokyo Game Show di settembre Capcom ha svelato che Devil May Cry V Special Edition supporterà il Ray Tracing, oggi scopriamo che quest'ultimo sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X ma non su Xbox Series S, al contrario di quanto precedentemente annunciato.

La casa di Osaka ha infatti pubblicato un chiarimento sui suoi profili social, confermando che Devil May Cry V Special Edition godrà di framerate fino a 120fps, audio 3D, tempi di caricamento ridotti, Turbo Mode e la difficoltà Legendary Dark Knight su entrambe le console Microsoft. La versione Xbox Series X supporterà anche la risoluzione 4K mentre, inoltre il publisher aggiunge che "il supporto per il Ray Tracing sarà disponibile come aggiornamento gratuito su Xbox Series X mentre Devil May Cry V non sfrutterà il Ray Tracing su Xbox Series S."

Il team continuerà in ogni caso a lavorare per esplorare le potenzialità di Xbox Series X e Xbox Series S, per proporre esperienze next-gen di qualità sempre maggiore su entrambe le piattaforme. Devil May Cry 5 Special Edition sarà disponibile in formato digitale dal 10 novembre sulle console next-gen Microsoft e dal 19 novembre in Europa su PlayStation 5, la versione fisica arriverà invece a dicembre.