Devil May Cry 5 Special Edition in nuove, spettacolari immagini dal Microsoft Store

Con l'apertura della pagina ufficiale di Devil May Cry 5 Special Editionsul Microsoft Store, la casa di Redmond e Capcom pubblicano delle nuove immagini che, a quanto sembra, sarebbero tratte dalla versione Xbox Series X del kolossal action.

I dubbi sulla reale piattaforma utilizzata per realizzare questi scatti, in realtà, derivano dalla presenza degli effetti di illuminazione in Ray Tracing. A detta di Capcom, infatti, questa tecnica verrà implementata nella versione Xbox Series X del titolo solo dopo il lancio, tramite un aggiornamento apposito.

L'ulteriore conferma del Ray Tracing solo su PS5 al lancio di DmC 5 SE viene data dagli stessi gestori dello store digitale di Microsoft, con la descrizione presente nella scheda del gioco che ricorda agli acquirenti della riedizione nextgen dell'action di Capcom come "il supporto al Ray Tracing verrà aggiunto tramite un aggiornamento scaricabile. Queste nuove funzionalità e modalità sfruttano la potenza di Xbox Series X per offrirti l'esperienza di Devil May Cry più pazza, sexy ed elegante di sempre".

Nella speranza di scoprire se gli scatti odierni provengono o meno dalla versione Xbox Series X, vi lasciamo alla galleria immagini che trovate in calce alla notizia e vi ricordiamo che l'uscita di Devil May Cry 5 Special Edition è prevista per il 10 e 19 novembre, in coincidenza del lancio delle nuove piattaforme casalinghe di Microsoft e Sony.