Devil May Cry 5 Special Edition, nuovo video: Ray Tracing solo su PS5 al lancio

Dopo aver svelato Devil May Cry 5 Special Editionall'evento PS5 del 16 settembre, Capcom pubblica un nuovo video incentrato sul Ray Tracing e annuncia che questa funzionalità sarà disponibile su Xbox Series X solo dopo il lancio di questa remaster nextgen.

Dalle pagine del portale ufficiale della serie di Devil May Cry, Capcom precisa infatti che "il Ray Tracing sarà disponibile al lancio per la versione PlayStation 5, e verrà aggiunto con una patch successiva per la versione Xbox Series X". I curatori del sito di DmC non offrono però dei chiarimenti sul tempo di attesa per la pubblicazione di questa patch e, soprattutto, sui motivi di questo ritardo: non sappiamo, perciò, se è stato determinato da un accordo di esclusiva siglato con Sony o se, al contrario, è dovuto a un qualche tipo di problema o contrattempo emerso nello sviluppo della versione per Xbox Series X e S.

Ad ogni modo, sul portale di Capcom si sottolinea che le versioni PS4 e Xbox One di Devil May Cry 5 saranno retrocompatibili con PS5 e Xbox Series S e X ma che "non comprendono le funzioni e i contenuti aggiuntivi della Special Edition. Devil May Cry 5 Special Edition non è disponibile tramite Smart Delivery".

Il lancio di Devil May Cry 5 Special Edition è previsto per il 10 novembre su Xbox Series X e S e per il 19 novembre su PlayStation 5. Il titolo offrirà una risoluzione più alta, un framerate più elevato e, tendo conto delle tempistiche di cui sopra, l'illuminazione in Ray Tracing. Gli utenti potranno inoltre accedere a Vergil come personaggio giocabile, a dei caricamenti più rapidi, all'audio 3D, a delle nuove modalità e ai contenuti della Deluxe Edition del titolo originario.