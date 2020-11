Devil May Cry 5 Special Edition su PS5: provata la demo! Vergil in azione

Dante torna in azione per la prima volta su next-gen con Devil May Cry V Special Edition, riedizione dell'apprezzato quinto episodio della serie Capcom. L'abbiamo provato su PS5 prima della recensione.

Con il lancio della prossima generazione di console Sony e Microsoft, riaprirà infatti la stagione di caccia ai demoni dei figli di Sparda, con il carico di aspettative degli appassionati che possiamo facilmente intuire.

La versione definitiva del kolossal action di Capcom guarderà proprio ai fan di lunga data della serie di DmC, basti citare in tal senso l'introduzione di Vergil come personaggio interpretabile e di tanti altri extra. Oltre al balzo prestazionale garantito dalle nuove piattaforme casalinghe, e alla promessa di un comparto grafico impreziosito dal ricorso al Ray Tracing, l'offerta ludica del "nuovo" DmC 5 sarà contraddistinta da diverse sorprese rappresentate, ad esempio, dal peculiare sistema di combattimento di Vergil.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di cui sopra e, per un ulteriore approfondimento, alla nostra prova di Devil May Cry 5 Special Edition, con tutte le analisi e le considerazioni di Marco Mottura sulla nuova versione dell'iconico action di Capcom.