Devil May Cry 5 Special Edition: PS5 vs Xbox Series X nel nuovo video di Digital Foundry

Dopo aver analizzato la versione per PlayStation 5 di Devil May Cry 5 Special Edition, i tecnici di Digital Foundry sono passati al confronto diretto sulle prestazioni del gioco con Xbox Series X e PS5, riscontrando risultati molto interessanti e a tratti inaspettati.

La prima comparazione ufficiale dei tecnici britannici sulle console next-gen spetta quindi a Devil May Cry 5 Special Edition, la versione potenziata e accompagnata dal ray tracing del famoso titolo Capcom. L'analisi inizia con un dettaglio non da poco: la versione per Xbox Series X supporta il ray tracing sin dal lancio (inizialmente il suo arrivo era previsto in un secondo momento tramite patch). Il confronto è stato effettuato quindi su tutte le modalità messe a disposizione dal titolo.

In termini di qualità grafica Devil May Cry 5 SE offre gli stessi identici dettagli su entrambe le piattaforme: texture, ombre, illuminazione e ray tracing si presentano allo stesso modo su PS5 e Xbox Series X. Discorso diverso per il framerate, che essendo sbloccato in tutte le modalità, permette un'analisi abbastanza precisa. La modalità Normale, in 4K e 60 FPS (senza ray tracing), vede un leggero vantaggio di Xbox Series X che riesce a mantenere un framerate mediamente più alto (nell'ordine dei 10 FPS). Nella modalità Framerate, in 1080p e 120 FPS (senza ray tracing), le cose cambiano leggermente: mentre nelle cutscene Xbox Series X rimane in vantaggio, in alcune aree di gioco PS5 riesce a prevalere a causa di alcuni improvvisi drop della console di Microsoft. Stando a Digital Foundry il problema potrebbe dipendere più dal livello di ottimizzazione del sistema che dall'hardware. Infine la modalità Ray tracing performance, a 1080p e 60 FPS, in cui entrambe le console si comportano pressoché allo stesso modo, con un leggero vantaggio di Xbox Series X.

Dal punto di vista dei caricamenti entrambe le piattaforme risultano estremamente veloci grazie ai nuovi SSD e alle architetture next-gen, con un vantaggio nell'ordine di pochi secondi per PlayStation 5. Permane invece il problema relativo alla versione PS5 che non permette di bloccare il gioco a 60 Hz, costringendo i possessori di TV che non supportano HDMI 2.1 al downscale dal 4k ai 1080p, in attesa di una patch risolutiva.

In generale insomma entrambe le versioni di Devil May Cry 5 Special Edition si comportano abbastanza bene e i potenziamenti di PlayStation 5 e Xbox Series X si fanno sentire, nonostante alcuni problemi persistenti. Ovviamente il test non può essere preso come campione per l'intera generazione: siamo solo all'inizio e con il passare del tempo l'ottimizzazione giocherà un ruolo sempre maggiore.