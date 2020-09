Devil May Cry 5 Special Edition su PS5 e Xbox Series X: Ray Tracing protagonista al TGS

Come promesso da Capcom, Devil May Cry V Special Edition è tornato a mostrarsi al pubblico in occasione dell'edizione 2020 del Tokyo Game Show, quest'anno esclusivamente in versione digitale.

La nuova edizione di Devil May Cry V includerà il supporto a diverse feature gameplay di carattere next-gen, tra cui tempi di caricamento estremamente ridotti grazie alle potenzialità offerte dai nuovi SSD. L'action game offrirà inoltre supporto al Ray Tracing, con un sistema di illuminazione rinnovato, oltre ad una modalità che offre un frame rate potenziato. Incluso inoltre feature legate all'audio 3D.

Durante la diretta trasmessa dal Tokyo Game Show, è stato confermato che Vergil sarà presente in Devil May Cry V Special Edition come personaggio giocabile. Una "Vergil Mode" sarà invece resa disponibile come DLC acquistabile su current gen. Durante il panel dedicato all'action game, sono stati presentati alcuni brevi estratti di gameplay, volti a presentare le nuove modalità di gioco e gli effetti dell'implementazione del Ray Tracing in Devil May Cry 5 Special Edition: potete darvi uno sguardo direttamente in calce a questa news.

L'ultima avventura di Dante troverà spazio in esclusiva su hardware di nuova generazione, con debutto atteso su PlayStation 5 e Xbox Series X, a partire dal giorno di lancio delle console. Ricordiamo invece che Devil May Cry 5 Special Edition non uscirà su PC.