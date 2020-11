Devil May Cry 5 Special Edition: la rabbia di Dante e Vergil esplode nel trailer di lancio

I vertici di Capcom celebrano l'uscita imminente di Devil May Cry 5 Special Edition pubblicando lo spettacolare trailer di lancio della riedizione nextgen di questo iconico action in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'approdo di DmC V sulla nuova famiglia di piattaforme Sony e Microsoft sarà accompagnato da una serie di sorprese e di contenuti inediti, a partire dalla rosa di personaggi interpretabili: la Special Edition amplia infatti il ventaglio di eroi giocabili per fare spazio a un "roster digitale" composto dall'immancabile Dante, oltreché da Nero, V e soprattutto da Vergil.

La trasposizione nextgen di Devil May Cry 5 porta in dote anche la Turbo Mode, la Legendary Dark Knight Mode e un comparto artistico arricchito dalla presenza del Ray Tracing e del 3D Audio. In ragione della superiore potenza computazionale a disposizione, gli sviluppatori di Capcom hanno introdotto una modalità a 120fps, con la promessa ulteriore di abbattere i tempi di caricamento a prescindere dalla console o dalla modalità selezionata.

L'uscita di Devil May Cry 5 Special Edition è prevista per il 10 novembre su Xbox Series X|S e per il 19 novembre su PS5, ma in entrambi i casi solo in versione digitale: l'edizione fisica di DMC5SE è infatti attesa al lancio per l'1 dicembre, mentre il DLC con Vergil sarà disponibile per Devil May Cry 5 su PC, Xbox One e PS4 dal 15 dicembre. Sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova di Devil May Cry 5 Special Edition.