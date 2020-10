Devil May Cry 5 Special Edition: svelata la cover per PS5 e Xbox Series X

A poco più di un mese dal lancio, programmato in concomitanza con l'arrivo sugli scaffali delle console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X, Capcom ha diffuso in rete le copertine ufficiali di Devil May Cry 5: Special Edition.

Per questa nuova versione dell'action game, la compagnia di Osaka ha optato per il medesimo, affollato artwork già mostrato in fase di annuncio, che presenta Dante e Nero in primo piano, con alle loro spalle Vergil e il faccione di V... in sostanza, i quattro personaggi giocabili. L'aggiunta di Vergil in qualità di nuovo combattente controllabile dai giocatori rappresenta la principale attrattiva di questa edizione del gioco, e non è un caso se sulla cover è presente una fascetta che lo specifica chiaramente. Spazio anche per una menzione al premio "Miglior gioco d'azione" ricevuto ai Game Awards 2019.

Potete ammirare le due cover per Xbox Series X e PS5 nella galleria in calce a questa notizia. Vi piacciono? Devil May Cry 5: Special Edition, oltre a Vergil, offrirà anche un cospicuo miglioramento grafico reso possibile dalle console di nuova generazione, con tanto di Ray-Tracing (al lancio solo su PS5), caricamenti rapidi, Modalità Turbo (velocità di gioco 1,2 volte superiore al normale) e difficoltà Cavaliere oscuro leggendario, in cui ogni combattimento vede l’arrivo di molte più orde di nemici rispetto agli altri gradi di difficoltà, aumentando ulteriormente il caos sullo schermo. Al momento Devil May Cry 5 Special Edition non è previsto per PC.