Devil May Cry 5 Special Edition uscirà anche in formato fisico, ecco la data

Quando ha annunciato Devil May Cry 5 Special Edition per PS5 e Xbox Series X, Capcom ci ha parlato solo ed esclusivamente di un'edizione in formato digitale destinata ad arrivare sulle piattaforme di distribuzione in tempo per il lancio delle due console - 10 novembre su Xbox Series X|S, 19 novembre su PS4.

Un paio di settimane fa, tuttavia, i listini di Amazon.com hanno suggerito l'esistenza delle edizioni fisiche di Devil May Cry 5 Special Edition, e adesso siamo felici di farvi sapere che è arrivata la conferma di Capcom: l'edizione speciale dell'ultima avventura di Dante verrà pubblicata anche sul mercato fisico, anche se con qualche giorno di ritardo rispetto alle versioni digitali. Per mettere le mani sulle copie retail di Devi May Cry 5: Special Edition per PS5 e Xbox Series X dovrete infatti attendere il primo dicembre. Nel frattempo, potete ammirare nuovamente le cover nel tweet di Capcom allegato in calce a questa notizia.

Devil May Cry 5: Special Edition permetterà di giocare nei panni di Vergil e offrirà un bel po' di miglioramenti tecnici, come il Ray-Tracing (solo su PS5 al lancio), i caricamenti rapidi, la Modalità Turbo (velocità di gioco 1,2 volte superiore al normale) e una modalità a 120fps su entrambe le console, oltre alla difficoltà Cavaliere oscuro leggendario, in cui ogni combattimento vede l’arrivo di molte più orde di nemici rispetto agli altri gradi di difficoltà, con conseguente aumento del caos a schermo. Al momento Devil May Cry 5 Special Edition non è previsto per PC.